Portland zmagal v Oaklandu, kraljem kalifornijski obračun

Oakland, 28. decembra - Košarkarji iz Portlanda so slavili na parketu aktualnih prvakov severnoameriške lige NBA. Obračun v Oaklandu je epilog dobil šele v podaljšku, gosti iz Oregona pa so slavili s 110:109. V zmagoviti ekipi sta bila najbolj učinkovita Jusuf Nurkić s 27 in CJ McCollum s 24 točkami, v domači pa je blestel Kevin Durant, ki je dosegel trojni dvojček.