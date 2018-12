Japonski indeks s prvo letno izgubo po šestih letih

Tokio, 28. decembra - Azijski vlagatelji so danes trgovali previdno. Na trgih upada zaupanje zaradi upočasnjevanja rasti največjih svetovnih gospodarstev in mednarodnih trenj. V Tokiu je osrednji indeks zadnji trgovalni dan v letu končal s padcem in z izgubo na letni ravni prvič po letu 2012, poročajo tuje tiskovne agencije.