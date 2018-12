Kralji do četrte zmage v nizu, Kopitar prispeval podajo

Los Angeles, 28. decembra - Hokejisti iz Los Angelesa so dosegli četrto zmago v nizu v severnoameriški ligi NHL. Po zmagoslavjih nad tekmeci iz Winnipega, San Joseja in Las Vegasa so v noči na petek v domačem Staples Centru ukanili Arizono z 2:1, slovenski zvezdnik v dresu kalifornijske ekipe Anže Kopitar pa je prispeval podajo pri golu Dustina Browna v tretji tretjini.