Prvič podelili priznanja za otroke faca leta

Ljubljana, 28. decembra - Otroci so neizčrpen vir navdiha, a njihovo navihanost, srčnost, razigranost in predanost pogosto spregledamo ali jemljemo za samoumevno. Otrokom, ki izstopajo, imajo poseben talent in so navdih mladim ter starejšim, so zato v četrtek v Lutkovnem gledališču podelili priznanja faca leta 2018, so sporočili iz spletnega časopisa za otroke Časoris.