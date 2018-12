Newyorške borze končale v zelenem

New York, 27. decembra - Glavni indeksi na newyorški borzi so današnje trgovanje zaključili v zelenem. Po mnenju analitikov so k temu pripomogli dobički v tehnoloških in zdravstvenih delnicah. Pocenila pa se je nafta. Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena februarja, je bilo treba odšteti 45,52 dolarja.