Srebrnič tudi uradno ni več trener Gorice

Nova Gorica, 27. decembra - Potem ko je pred dnevi že zaokrožila neuradna informacija o tem, da goriških nogometašev spomladi ne bo več vodil Miran Srebrnič, je goriški klub danes to potrdil tudi uradno. Zdaj že nekdanjemu trenerju so se zahvalili za delo v klubu, novega trenerja pa bo moštvo dobilo do začetka priprav na drugi del sezone.