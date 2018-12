Vlada soglaša s spremembami aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v državni upravi

Ljubljana, 27. decembra - Vlada je danes dala soglasje k spremembam in dopolnitvam aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih državne uprave, ki se nanašajo na realizacijo dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in tarifnega dela aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in lokalnih skupnosti.