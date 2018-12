Snežna kraljica dobila zeleno luč

Zagreb, 27. decembra - Organizatorji ženske tekme za svetovni pokal v Zagrebu so se izkazali in z dobro pripravljeno progo čakajo na najboljše slalomistke in slalomiste, ki bodo na tekmah na Sljemenu tekmovali 5. in 6. januarja. Inšpektorji Mednarodne smučarske zveze, med katerimi je bil tudi Slovenec Gorazd Bedrač, so jih pohvalili in prižgali zeleno luč za tekmi.