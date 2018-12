Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 27. decembra - Vlada je na dopisni seji odločila, da bo Jadranko Grlić še naprej opravljal delo vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za delo. Položaj bo zasedal do imenovanja glavnega inšpektorja, največ šest mesecev. Vlada je Kobilarni Lipica zagotovila dodatnih 170.000 evrov in določila faktor C za izračun koncesnine za rabo termalne vode.