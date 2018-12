Ljubljanska borza: Indeks v rdečem

Ljubljana, 27. decembra - Na Ljubljanski borzi se je indeks SBI TOP ob izgubi 0,48 odstotka danes ustavil pri 791,07 točke. Borzni posredniki so opravili za 2,08 milijona evrov prometa, najprometnejše so bile z več kot milijonom evrov poslov delnice Krke, katerih tečaj je ostal na izhodiščni vrednosti. Navzdol so šle delnice Luke, Petrola in Cinkarne.