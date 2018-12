Danes podatki o dolgu in presežku v tretjem četrtletju

Ljubljana, 28. decembra - Statistični urad bo danes objavil podatke o višini javnofinančnega presežka in dolga v tretjem četrtletju. Že obe predhodni četrtletji so slovenske javne finance beležile presežek in pričakovati ga je tudi v tretjem. Za celo leto 2018 na ministrstvu za finance napovedujejo javnofinančni presežek v višini 0,8 odstotka BDP.