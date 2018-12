Za kolesarsko povezavo med Idrijo in Mokraško vasjo 844.000 evropskih sredstev

Ljubljana, 27. decembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za kolesarsko povezavo med Idrijo in Mokraško vasjo. Projekt je vreden 1,56 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval nekaj več kot 844.000 evrov, so sporočili iz omenjene vladne službe.