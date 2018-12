V Splitu umrl hrvaški pesnik Jakša Fiamengo

Zagreb/Split, 27. decembra - V Splitu je danes v 73. letu starosti umrl znani hrvaški pesnik, književnik, novinar in akademik Jakša Fiamengo, je sporočila Hrvaška akademija znanosti in umetnosti (Hazu). Objavil je več zbirk poezije, a najbolj je znan po številnih pesmih, ki so jih peli priljubljeni hrvaški izvajalci, kot sta Oliver Dragojević in Meri Cetinić.