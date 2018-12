V Podnartu stekel železniški promet po intervenciji zaradi iztekanja tekočine

Kranj, 27. decembra - V Podnartu je bil zaradi kapljanja majhne količine vnetljive tekočine iz ventila na vagonu tovornega vlaka železniški promet za kratek čas ustavljen, zdaj pa so aktivnosti zaključili in je promet stekel. Območje so sanirali gasilci, dogodek pa ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče, so sporočili s kranjske policijske uprave.