V Torinu pred novim letom zasegli 250.000 raket

Torino, 27. decembra - Italijanska finančna policija je pred novim letom v Torinu zasegla 250.000 raket, ki niso imele ustreznih certifikatov o varnosti. Kot so danes sporočili s finančne policije, so bile rakete skrite v skladiščih v središču tega mesta na severozahodu Italije. S skladišči so upravljali kitajski poslovneži.