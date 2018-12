Delo nadaljuje okoli 255 delovnih teles vlade, 65 jih ugaša

Ljubljana, 27. decembra - Po sklepu oziroma ugotovitvi vlade bo v tem mandatu prenehalo delovati 65 delovnih teles v njeni sestavi, zlasti medresorskih delovnih in projektnih skupin, svetov, odborov in komisij. Med njimi so nekatera delovna telesa že končala delo. Medtem bo delovanje nadaljevalo okoli 255 delovnih teles vlade.