Ustavno sodišče razveljavilo določbe zakona o zdravstveni dejavnosti glede presežkov prihodkov nad odhodki za koncesionarje

Ljubljana, 27. decembra - Ustavno sodišče je razveljavilo del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja presežke prihodkov nad odhodki za gospodarske družbe in zasebne zdravnike, ki so izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe. Pobudnik za oceno ustavnosti več členov zakona je bilo Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije.