Zagorelo v gostinskem obratu Mašin žaga na Rogli

Zreče, 27. decembra - V lesenem prizidku gostinskega lokala Mašin žaga na Rogli je v sredo zvečer izbruhnil požar, ki se je potem razširil na ostrešje. Uničeno je približno 50 kvadratnih metrov ostrešja in 56 kvadratnih metrov lesenega prizidka in oprema, ki se je nahajala v prostoru, so sporočili iz celjskega regijskega centra za obveščanje.