Revoz letos izdelal približno 200.000 vozil

Novo mesto, 27. decembra - V Revozu, ki zaposluje približno 3400 ljudi in je maja obeležil izdelavo štirimilijontega Renaultovega vozila, so letos do odhoda na kolektivni praznični dopust izdelali približno 200.000 vozil. V Revozu se sicer pripravljajo na proizvodnjo novega Renaultovega vozila, 90 milijonov evrov vredno naložbo pa naj bi končali decembra prihodnje leto.