Pogrešanega Antona Veneta našli živega

Ljubljana, 27. decembra - Policija je preklicala iskanje pogrešanega 50-letnega Antona Veneta, saj so ga živega našli zjutraj na območju Male Ilove gore. Iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, gasilci in lovci, je potekala od v srede zvečer vse do 3. ure, ko so jo zaradi varnosti prekinili, nadaljevali pa okoli 6. ure, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.