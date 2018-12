Ljubljana, 26. decembra - Svojci pogrešajo 50-letnega Antona Veneta, varovanca zavoda v Ponikvah. Pogrešani je suhe postave, pobrit po glavi, oblečen naj bi bil v črno bundo. Za pogrešano osebo na omenjenem območju poteka iskalna akcija, v kateri sodelujejo policisti in gasilci, a je do tega trenutka še niso izsledili, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.