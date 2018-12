Newyorške borze končale v zelenem

New York, 26. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali pozitivno. Po štirih dneh padcev indeksov so danes ti občutno zrasli. Vlagatelji so optimistični zaradi pozivnega trgovanja na drobno in odločitve Bele hiše, da predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell ne bo odpuščen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.