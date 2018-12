Trumpova vlada po dveh smrtnih primerih začela z zdravstvenimi pregledi zaprtih otrok priseljencev

Washington, 26. decembra - Ameriška carinska in mejna služba je v sredo začela izvajati zdravstvene preglede zaprtih otrok priseljencev, potem ko sta od sredine decembra v njenem varstvu umrla dva otroka iz Gvatemale. Vladna agencija trdi, da gre za dodatne preglede poleg tistih, ki so bili opravljeni ob aretaciji in zapiranju.