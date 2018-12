Reševalci pri Međugorju reševali golo, poškodovano in zmedeno Poljakinjo

Mostar, 26. decembra - Hrvaška gorska reševalna služba je danes na območju Međugorja reševala golo, poškodovano in zmedeno Poljakinjo srednjih let, ki se je očitno izgubila, vendar vseeno odklanjala pomoč. Opazili so jo lovci in takoj obvestili policijo, poroča hrvaški časnik Jutarnji list na svojih spletnih straneh.