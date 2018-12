V Tuniziji po samosežigu novinarja izbruhnili protesti

Tunis, 26. decembra - V Tuniziji so po protestnem samosežigu novinarja, ki je želel opozoriti na slabe razmere v državi, izbruhnili protesti, ki so se v mestu Kasserine sprevrgli v nasilne spopade med protestniki in policijo. Slednja je proti njim uporabila solzivec. O protestih so poročali tudi iz prestolnice Tunis in nekaterih drugih mest.