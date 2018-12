Japonska bo z novim letom obnovila komercialni kitolov

Tokio, 26. decembra - Japonska je danes sporočila, da se bo umaknila iz Mednarodne komisije za kitolov (IWC) in da bo predvidoma julija prihodnje leto znova začela loviti kite v komercialne namene. Kitolov bodo sicer omejili na japonsko teritorialno morje in izključno gospodarsko cono, so sporočili v Tokiu.