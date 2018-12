Po Evropi ob božiču številni hladili glave v mrzlih vodah

London/Berlin/Barcelona/Solkan, 25. decembra - Božič, tradicionalen družinski praznik, so v več krajih po Evropi izkoristili tudi za druženje in osvežilne skoke v vodo. Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je nekaj pogumnih Berlinčanov danes zaplavalo v hladnem jezeru Oranke. Osvežilni skok v vodo so si privoščili marsikje v Veliki Britaniji, pa tudi v Sloveniji.