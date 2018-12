Tovornjakarje na slovenskih počivališčih spet obiskali božički

Ljubljana/Maribor/Murska Sobota/Koper/Nova Gorica/Novo mesto/Jesenice, 25. decembra - Voznike tovornjakov, ki jih je praznična prepoved prometa za tovorna vozila "ujela" na počivališčih slovenskih avtocest, so danes obiskali božički. Ti na pobudo Sindikata poklicnih voznikov Slovenije na božič že nekaj let obiščejo in obdarijo kolege, ki so za praznike daleč od svojih domov. Danes so razdelili več sto paketov.