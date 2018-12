V večurnem napadu v Kabulu več kot 40 mrtvih

Kabul, 25. decembra - V osemurnem napadu na vladna poslopja v afganistanski prestolnici Kabul je bilo v ponedeljek ubitih 43 ljudi, večinoma civilistov, 25 je ranjenih, so danes sporočile oblasti. Ubiti so bili tudi najmanj štirje napadalci. Odgovornost za napad ni prevzel še nihče, oblasti sumijo talibane, ki pa so vpletenost zanikali.