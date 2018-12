Severni Koreji denarna kazen za smrt ameriškega študenta Warmbierja

Washington, 25. decembra - Ameriška zvezna sodnica Beryl Howell je odločila, da mora Severna Koreja plačati več kot 500 milijonov dolarjev kazni in odškodnine za smrt ameriškega študenta Otta Warmbierja, ki je umrl kmalu po izpustitvi iz zapora in vrnitvi v ZDA. Tožbo sta vložila njegova starša Fred in Cindy Warmbier.