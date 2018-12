V preiskavi umora skandinavskih turistk v Maroku še pet aretacij

Marakeš, 24. decembra - Maroške oblasti so v več mestih po državi v povezavi z umorom skandinavskih pohodnic v Visokem Atlasu aretirale še pet osumljencev, so danes sporočili z državnega protiterorističnega oddelka. V povezavi z dvojnim umorom so tako doslej aretirali skupno 18 oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.