Karitas zbira sredstva za žrtve cunamija v Indoneziji

Ljubljana, 24. decembra - Indonezija je v teh dneh zopet močno prizadeta, saj je cunami na otokih Java in Sumatra terjal preko 370 življenj, številne pogrešajo. Na slovenski Karitas so poudarili, da so mnogi za božič ostali brez vsega, in začeli z novo akcijo zbiranja sredstev za pomoči potrebne v tej državi.