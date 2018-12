Dedek Mraz v Sloveniji letos praznuje 70 let

Ljubljana, 26. decembra - Dedek Mraz, ki ga v Sloveniji poznamo kot tretjega in zadnjega zimskega obdarovalca otrok, letos praznuje 70 let. Prvič se je namreč pojavil na t. i. praznovanjih novoletne jelke v večjih mestih po Sloveniji decembra leta 1948. Njegov sprevod si bo mogoče v Ljubljani ogledati od danes do nedelje.