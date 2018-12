Dodič Fikfak: V skrbi za zdravje od ponudnikov zahtevajmo podatke o vrsti in količini snovi

Ljubljana, 24. decembra - Zdravnica Metoda Dodič Fikfak vse, ki jih skrbi, da bi lahko zaradi uporabe različnih izdelkov prišlo do tveganj za zdravje, poziva, naj od ponudnikov zahtevajo podatke, kakšne snovi so prisotne in v kakšnih količinah. S tem se je naslovila pozive, naj razkrije ime toplic z visokimi koncentracijami benzena, ki jih je omenila v enem od predavanj.