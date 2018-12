Vlagatelji na evropskih borzah ostali brez božičnega darila

Pariz/London, 24. decembra - Na evropskih borzah se je trgovalni dan iztekel brez božičnega veselja in daril za vlagatelje. V luči blokade financiranja dela ameriške vlade, rovarjenja ameriškega predsednika Donalda Trumpa proti vodstvu tamkajšnje centralne banke in nadaljevanja spora med ZDA in Kitajsko so indeksi v skrajšanem predprazničnem trgovanju potonili.