V Izraelu aprila predčasne volitve

Tel Aviv, 24. decembra - Vodje strank izraelske vladne koalicije so se danes "v imenu proračunske in nacionalne odgovornosti" soglasno odločili za razpustitev parlamenta in predčasne volitve, je sporočil tiskovni predstavnik izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Potekale bodo aprila prihodnje leto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.