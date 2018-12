Turčija na mejo s Sirijo poslala okrepitve

Istanbul, 24. decembra - Turčija je na mejo s Sirijo poslala okrepitve, čeprav so pred tem sporočili, da bodo preložili načrtovano vojaško ofenzivo, je danes poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Med drugim so na mejo poslali vojake, tanke in havbice, v Siriji pa so pripadnike sirske opozicije, ki jih podpira Turčija, poslali na območje kurdskega mesta Manbidž.