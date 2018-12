Ministrstvo in sindikat Since07 precej zbližala stališča

Ljubljana, 24. decembra - Ministrstvo za delo in sindikat CSD Since 07, ki je za januar napovedal opozorilno stavko, sta precej zbližala stališča, so povedali na ministrstvu in v sindikatu. Slednji so ministrstvu danes predali dopolnitve predloga, ki jim ga je minuli teden podala ministrica za delo Ksenija Klampfer. Ministrstvo bo dopolnjeni predlog preučilo do konca tedna.