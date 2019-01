Pri madežih na jezeru v Fiesi ni šlo za onesnaženje z nevarnimi snovmi

Piran, 4. januarja - V zvezi s sumljivimi madeži, ki so se pred časom pojavili na površini Velikega jezera v Fiesi, so pristojni ugotovili, da ne gre za onesnaženje z nevarnimi snovmi, ampak za neželen naravni proces, in sicer cvetenje alg, ki ga ni mogoče odpraviti z interventnimi ukrepi, so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.