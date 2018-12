Pahor z otroki pekel božične piškote

Ljubljana, 24. decembra - Predsednik republike Borut Pahor je danes že šesto leto zapored skupaj z mladostniki in varovanci Varstveno delovnega centra Ljubljana, Centra za delo, usposabljanje in varstvo Draga in Mladinskega doma Malči Beličeve pekel božično pecivo za otroke, ki bodo praznike preživeli v domovih ali zavodih, so sporočili iz predsednikovega urada.