Žan Kranjec: Zadnji dnevi so posebni, vse je lepše

Ljubljana, 24. decembra - December je najboljšemu slovenskemu veleslalomistu prinesel veliko razlogov za veselje in zadovoljstvo. Končno je prišla nagrada za leta treningov in odrekanj. Vse silnice so se postavile na svojo mesto 19. decembra, ko je Žan Kranjec osvojil svojo prvo zmago med elito na tekmi svetovnega pokala alpskih smučarjev v Saalbachu.