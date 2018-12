V Pompejih odkrili osedlano okostje plemenskega žrebca

Rim, 24. decembra - Arheologi so na arheološkem najdišču Pompeji tokrat odkrili okostje plemenskega žrebca s sedlom iz lesa in brona in bogatim okrasjem, ki je pripadal pomembnemu vojščaku, najverjetneje generalu. Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, je bil konj domnevno osedlan, da bi lastnik lahko oddirjal na pomoč prebivalcem mesta med izbruhom vulkana.