Umrl je legendarni trener Hajduka Stanko Poklepović

Split, 24. decembra - Po hudi in dolgotrajni bolezni je v 81. letu starosti umrl nekdanji trener Hajduka in selektor hrvaške nogometne reprezentance Stanko Poklepović. Legendarni "šjor Špaco" je vzgojil številne imenitne nogometaše splitskega športnega ponosa, v začetku hrvaške osamosvojitve pa je bil - med letoma 1992 in 1993 - tudi selektor izbrane vrste.