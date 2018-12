Petarda hudo poškodovala otroka v Celju

Celje, 24. decembra - Celjski policisti so v nedeljo v Arji vasi ugotovili, da je otrok prižgal večjo petardo, ki mu je eksplodirala v roki. Otrok je utrpel zloma dveh prstov na roki in opekline po obrazu in telesu. Ostal je na zdravljenju v celjski bolnišnici, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.