Tedenska napoved - rekreacija od 25. do 31. 12.

29. novoletni tek Dolsko 2018

Na praznično sredo, 26. decembra, se bo v Dolskem odvijal tradicionalni 29. Novoletni tek. Prireditev se bo s starti za najmlajše pričela ob 10.30 pred Kulturnim domom Dolsko. Pripravili so kategorije tako za najmlajše (300 m in 500 m) kot tudi za izkušene tekače (4,5 km, 10 km in 14,5 km). Otroški teki z leti vse bolj uveljavljajo. Progi potekata v jedru Dolskega. Informacije: www.sddolsko.si

Silvestrski tek

Četrtna skupnost Javornik - Šance na zadnji dan leta organizira tradicionalni Silvestrski tek, na progi dolžine 1150 metrov, okoli naselja Javornik. Tekmovanje je namenjeno predvsem rekreativnim tekačem in tekačicam, vselej pa se ga udeleži tudi peščica aktivnih atletov in atletinj. Tekmuje se v dveh kategorijah: moški in ženske posebej. Običajno posebej izpeljejo še tek za otroke do desetega leta starosti, ki se na progo dolžine 300 metrov podajo eno uro pred odraslimi. Organizatorji za vse udeležence pripravijo praktična darila, ki jih prejmejo po obeh končanih tekih. Najboljše tri tekače in tekačice še posebej nagradijo s pokali. Informacije: www.tic-ravne.si

TOREK, 25. decembra

BLAGOVICA - 15. pohod z baklami na Limbarsko goro (773 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-blagovica.si

IG - Boži; pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

SEVNICA - 6. spust Božičkov z Lisce; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://kdsevnica.com

VELIKE LAŠČE - Božični pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

VRANSKO - Božični nočni pohod na Čreto (897 m); pohodništvo. Informacije: Marko Krivec, 041 818 816, info@planinsko-drustvo-vransko.si; www.planinsko-drustvo-vransko.si

ZIDANI MOST - Vencember: Božični pohod; pohodništvo.

MAJŠPERK - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

SREDA, 26. decembra

LJUBLJANA - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

BLED - Kupljenik; pohodništvo. Informacije: http://pd-bled.si/

CELJE - Brnica (457 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd-zzv-celje.si/2018/11/25/izlet-v-neznano/

DOBROVO - Nočni pohod na Korado; pohodništvo. Informacije: www.pdbrda.si

FRAM - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

JESENICE - Nočni pohod v Tamar (1108 m); pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KRANJ - 16. večerni domovinski pohod z baklami; pohodništvo. Informacije: www.turisticnodrustvo-kokrica.si/prireditve/

KRANJ - Vršič (1737 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Kredarica (2515 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si/izleti/

KRŠKO - Bohorski slapovi (480 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

KRŠKO - Pohod z baklami; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

MEDVODE - Tradicionalni pohod na Sv. Jakoba; pohodništvo. Informacije: www.geocities.com/gorniki/gorniki.html

MORAVSKE TOPLICE - Občan strelja; strelstvo. Informacije: www.moravske-toplice.si

MUTA - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Pot sedmih slapov (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

ORMOŽ - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PREDDVOR - Tek Božičkov; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/tek-bozickov/

PTUJ - Zaključni pohod ob dnevu samostojnosti; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADEČE - Veliko Kozje (993 m); pohodništvo.

ROGAŠKA SLATINA - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/, http://pdvrelec.wordpress.com/

SEŽANA - Pohod po Jakobovi poti; pohodništvo. Informacije: www.avber.si

SLOVENJ GRADEC - Kremžarica (1120 m); pohodništvo. Informacije: http://pdsg.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Konjiška Gora; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

STARI TRG PRI LOŽU - 12. novoletni tek in hoja; tek. Informacije: www.loskadolina.info

ŠALOVCI - Števanov pohod; pohodništvo.

ŠENTJUR - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si, www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-smarje.com

ŠOŠTANJ - Sleme (1086 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TREBNJE - Ostri vrh (855 m); pohodništvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

VELENJE - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VIPAVA - 8 ur Okna; tek.

VOJNIK - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZREČE - Stolpnik (1012 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-zrece.si/

DOL PRI LJUBLJANI - 29. novoletni tek Dolsko 2018; tek. Informacije: www.sddolsko.si

ROGATEC - Praznični izlet; pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

POLJČANE - Gora Oljka (703 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

GORENJA VAS - Štefanov tek; tek. Informacije: www.sdmh.si

HORJUL - Po poteh Cankarjeve matere; pohodništvo. Informacije: www.zavod-cankar.si, www.pd-horjul.si/

CIRKULANE - Štefanov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

SVETA TROJICA - Stolpnik (1012 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

GORJE - Pohod z baklami; pohodništvo. Informacije: www.sd-gorje.com

DRAGATUŠ - Pohod na Štefanje po Grajski učni poti; pohodništvo.

ČETRTEK, 27. decembra

VOJNIK - Nočni pohod na sv. Tomaž; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

PETEK, 28. decembra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

SOBOTA, 29. decembra

LJUBLJANA - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Mala Osojnica (691 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

IZOLA - Tekaško novo leto z Urbanimi tekači 2018: Istra; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=23

LENDAVA - Pohod prijateljstva; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

STAHOVICA - 10. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si

ŠMARJE - 5. pohod Pridmo si voščit; pohodništvo. Informacije: www.smarje-sap.si

TOLMIN - Nočni pohod na Mengore; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

LJUBELJ - Zelenica Ski Raid; turno smučanje. Informacije: www.zelenicaskiraid.eu

LJUBELJ - Lumarjev Vertikal na Zelenico (DP v turnem smučanju v vzponu); turno smučanje. Informacije: www.zelenicaskiraid.eu/a-homepage-section/

NEDELJA, 30. decembra

GRAD - Kranjska zimska tekaška liga 2018/19: Krvavec; tek. Informacije: http://divji-zajci.si/aktivnosti/kztl/

PONEDELJEK, 31. decembra

PODČETRTEK - Silvestrski pohod; pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

PREBOLD - Golava (834 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

RAVNE NA KOROŠKEM - Silvestrski tek; tek. Informacije: www.tic-ravne.si

ŠOŠTANJ - 21. vzpon na Sleme; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.andrejevdom-sleme.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

ŽALEC - 12. silvestrski tek (malo drugače); tek. Informacije: Aljoša Grobelnik, 070 856 903, aljosa.grobelnik@siol.net; www.prijava.atletski-klub-zalec.si/



