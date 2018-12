Kranj, 24. decembra - Voznik je v nedeljo opoldan na Kokrici v krožišču zapeljal naravnost in trčil v mamuta. "Mamut ni življenjsko ogrožen in upamo, da se bo kip dalo popraviti," so zapisali na Policijski upravi Kranj. Voznika, ki je domnevno zaspal za volanom, so policisti kaznovali z globo.