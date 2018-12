Ana Mraz in njene sestre v Radovljici, Ljubljani in Mariboru

Ljubljana, 25. decembra - Danes se v Radovljici, nato pa še v Ljubljani in Mariboru, pod različnimi imeni začenja zimski mednarodni festival uličnega gledališča v organizaciji Gledališča Ane Monro. Festival med drugim vključuje tajno policijsko akcijo, absurdni ribolov, čarovnijo brez trikov in poezijo brez besed, cirkuške veščine, glasbo in ples. Obeta se veliko zabave.