V Nemčiji aretirali domnevne načrtovalce terorističnega napada

Frankfurt, 24. decembra - Nemški preiskovalci so v nedeljo sporočili, da so na letališču v Frankfurtu aretirali že četrto osebo, ki naj bi bila povezana z domnevnim načrtovanjem terorističnega napada. Že pred tem so v sredo aretirali tri osebe. Aretacije sicer niso povezane s sumljivimi osebami, ki so jih opazili na letališču v Stuttgartu prejšnji teden.