Policisti PU Ljubljana danes obravnavali dve smrti

Ig/Logatec, 23. decembra - Policisti Policijske uprave Ljubljana so danes obravnavali dva primera smrti. Zjutraj so bili obveščeni o truplu, najdenem v okolici Kureščka. V Logatcu pa so obravnavali dogodek, v katerem je umrla ena oseba. V obeh primerih po pojasnilih policije ni znakov kaznivega dejanja.