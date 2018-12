Odbojkarice Calcita Volleyja do tretjega pokalnega naslova

Kanal, 23. decembra - Zmagovalke ženskega odbojkarskega pokala so tretjič postale odbojkarice Calcita Volleyja. S 3:1 v nizih so v finalu premagale Novo KBM, ki ima že sedemnajst pokalnih naslovov. V izenačeni tekmi so prvi niz dobile Mariborčanke, preostale tri pa Kamničanke na razliko (-19, 25, 25, 25).